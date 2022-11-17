На один год сократят срок отработки для некоторых "болашаковцев"

Студент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель правления "Центра международных программ" Ануар Жангозин рассказал о том, что срок отработки "болашаковцев" сократят на один год.

Уточняется, что отработать по сокращенной программе смогут только те стипендиаты, у которых есть софинансирование от университета, спонсора или работодателя, передает телеканал "Хабар 24".

Подчеркивается, что программа будет покрывать расходы на перелет в оба конца, визовые сборы, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию, а также пособие на приобретение учебных материалов.

В Центре пообещали усовершенствовать правила отбора на стипендию "Болашак" для медработников.

Медики с низким уровнем владения иностранного языка смогут пройти годичные языковые курсы, а после поступить в зарубежный вуз после присуждения стипендии.

"Ранее льготная категория предусматривалась только для претендентов из сельской местности. Для сельчан также планируется расширить возможности. Например, снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов. К тому же, им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки", - пояснил Жангозин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997522-na-odin-god-sokratyat-srok-otrabotki-dlya-nekotoryh-bolashakovtsev/