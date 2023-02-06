Куандык Испергенов. Фото: gov.kz

Куандык Испергенов освобожден от должности акима Рудного в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в акимате Костанайской области, передает газета "Костанайские новости".

По информации ведомства, с 6 февраля 2023 года на должность заместителя акима Рудного по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Виктор Ионенко. Он также будет временно исполнять обязанности градоначальника.

Виктор Ионенко. Фото: с сайта kstnews.kz

Виктор Ионенко имеет большой опыт работы на различных должностях: от инженера до заместителя акима Костанайской области. Также он был акимом в 3 районах: Денисовский, Мендыкаринский и Карасуский.

Между тем Куандык Испергенов работал акимом Рудного с октября 2020 года. Он родился 8 июля 1970 года в селе Аккарга Житикаринского района Костанайской области.

Имеет два высших образования. Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель" и Костанайскую социальную академию по специальности "юрист".

Начинал трудовую деятельность рабочим мехтока, был заместителем акима Житикаринского района, акимом Чайковского сельского округа и Житикаринского района в Костанайской области. Также возглавлял Буландынский район в Акмолинской области и район имени Беимбета Майлина в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008160-kuandyk-ispergenov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-rudnogo/