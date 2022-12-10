Улицу из-за аварии затопило водой в Рудном (видео)

Подтопленная улица. Кадр из видео: t.me/egovpress

В социальных сетях появилось видео с подтопленной улицей в Рудном Костанайской области. Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"Город Рудный, Костанайская область. У жителей сегодня теплое утро. Акимат, заботясь о народе, дал горячую воду прямо на улицы", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Между тем в управлении энергетики и ЖКХ МИА "Казинформ" сообщили, что сегодня около 10 часов утра по ул. Дзержинского - Горького в Рудном произошел порыв на задвижке холодной, а не горячей воды.

На место аварии отправили технику (К-700 и насос для откачки). Ремонтные работы на 12.00 завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена.

Напомним, ранее также стало известно, что десятки многоэтажных домов остались без тепла в Рудном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000980-ulitsu-iz-za-avarii-zatopilo-vodoy-v-rudnom-video/