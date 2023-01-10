Назначен зампредседателя Конституционного суда Казахстана

Бакыт Нурмуханов. Фото: ortcom.kz

Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда - президент подписал соответствующий указ, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Указом главы государства судья Конституционного суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного суда Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Бакыт Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет в 2000 году по специальности "Правоведение".

Трудовой путь начал с должности преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета в 2000-2003 годах.

В разные годы работал консультантом правового отдела, главным экспертом отдела правового обеспечения, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектора аналитической работы отдела правовой экспертизы, советником председателя Конституционного совета РК, руководителем отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного совета РК.

С 2008 по 2017 год был офицером по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству

До конца 2022 года был руководителем аппарата Конституционного совета РК.

Напомним, 29 декабря 2022 года председателем Конституционного суда Казахстана стала Эльвира Азимова. Также стало известно, что в тот же день сенат избрал трех судей Конституционного суда.

В последний день 2022 года глава государства подписал указы о назначении судей Конституционного суда РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004801-naznachen-zampredsedatelya-konstitutsionnogo-suda-kazahstana/