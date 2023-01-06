Токаев назначил нового главу Государственно-правового отдела Администрации президента

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Президент Казахстана назначил Айдара Жарылганова заведующим Государственно-правовым отделом Администрации президента РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан", –говорится в сообщении.

Отметим, что, как поясняет Акорда, Государственно-правовой отдел является структурным подразделением Администрации президента Республики Казахстан.

Основными направлениями деятельности отдела являются:

обеспечение реализации полномочий президента в области правовой политики – отдел участвует в подготовке президенту предложений по основным направлениям и совершенствованию правовой политики государства, повышению эффективности правового регулирования, разработке стратегических документов в этой области;

в области правовой политики – отдел по основным направлениям и совершенствованию правовой политики государства, повышению эффективности правового регулирования, разработке стратегических документов в этой области; обеспечение реализации полномочий президента в отношении Конституционного Совета, парламента, а также правительства и иных центральных исполнительных органов – отдел проводит правовую экспертизу законов, проектов законов, постановлений правительства, проектов актов государственных органов, а также готовит обращения президента в Конституционный Совет и возражения президента на решения Конституционного Совета;

законов, проектов законов, постановлений правительства, проектов актов государственных органов, а также в Конституционный Совет и возражения президента на решения Конституционного Совета; правовое обеспечение реализации полномочий президента в отношении судов и судей, а также деятельности Высшего Судебного Совета – отдел готовит президенту предложения по вопросам избрания и освобождения от должностей председателя и судей Верховного Суда, местных и других судов, по совершенствованию судебной системы, а также осуществляет подготовку и проведение заседаний Высшего Судебного Совета и контроль за исполнением его решений;

председателя и судей Верховного Суда, местных и других судов, по совершенствованию судебной системы, а также Высшего Судебного Совета и контроль за исполнением его решений; правовое обеспечение деятельности Совета по правовой политике при президенте, комиссий по вопросам гражданства и по вопросам помилования при президенте – отдел осуществляет подготовку и проведение заседаний названных консультативно-совещательных органов, осуществляет контроль за исполнением их решений.

Напомним также, что сегодня президент освободил от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова и назначил на его место Рената Бектурова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004456-tokaev-naznachil-novogo-glavu-gosudarstvenno-pravovogo-otdela-administratsii-prezidenta/