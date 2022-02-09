У Кульгинова появились новые заместители

Есет Байкен. Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan

Есет Байкен и Берик Джакенов, до недавнего времени занимавшие посты райакимов в Нур-Султане, стали заместителями акима города. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного акимата.

"По согласованию с Администрацией президента, по принципу меритократии заместителями акима назначены экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов", – говорится в сообщении акимата.

Берик Джакенов. Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan

Объясняются такие кадровые перестановки переходом Асхата Оралова и Аскара Амрина на другую работу.

Отметим, что Оралов на прошлой неделе стал исполнительным секретарем партии Nur Otan. По поводу Аскара Амрина подтвержденных данных о назначении нет: известно лишь, что пост заместителя акима он покинул неделю назад.

Есет Байкен начал свою трудовую деятельность в Управлении экономики и бюджетного планирования города Астаны (ныне – Нур-Султан) в должности ведущего специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима столицы, главным инспектором, руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима столицы.

С 2016 по 2019 год занимал должности эксперта секретариата руководителя Администрации президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области, руководителя аппарата акима города Нур-Султана. С 2020 года работал акимом района Сарыарка города Нур-Султана.

Берик Джакенов начал свою трудовую деятельность в 2000 году со службы в органах налоговой полиции города Кокшетау. С 2002-го по 2007-й годы работал ведущим и главным специалистом Налогового комитета по городу Темиртау. Также в разные годы занимал должности в акимате Карагандинской области, Министерстве финансов.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариата руководителя Администрации президента. С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима города Нур-Султана, с 2019 года работал акимом района Есиль города Нур-Султана.

"Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителями по системному развитию города", – заключили в пресс-службе столичного акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955412-u-kulginova-poyavilis-novye-zamestiteli/