Озвучено имя второго кандидата на пост акима Жамбылской области

Назначение. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Алихан Смаилов с рабочей поездкой прибыл в Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

На заседании премьер-министр зачитал письмо главы государства о внесении на рассмотрение депутатам двух кандидатур на должность акима региона - Алихана Балкыбекова и Нуржана Нуржигитова.

По итогам голосования из 191 депутата 164 отдали голос за Нуржана Нуржигитова, 27 депутатов поддержали кандидатуру Алихана Балкыбекова.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Нуржана Нуржигитова акимом Жамбылской области. Эту должность он занял в апреле 2022 года.

Также сегодня стало известно, что аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы остался на своем посту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999922-ozvucheno-imya-vtorogo-kandidata-na-post-akima-zhambylskoy-oblasti/