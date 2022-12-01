Мурат Айтенов переназначен на пост акима Шымкента

Мурат Айтенов. Фото: акимат Шымкента

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Мурат Айтенов сохранил за собой пост акима Шымкента, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента", - говорится в указе главы государства.

Мурат Айтенов родился 30 ноября 1981 года в Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область).

Окончил Краснодарский военный институт.

Трудовой путь начал в 2004 году главным инженером - руководителем спецотделения при Минобороны РК.

В разные годы занимал должности в Управлении делами президента Казахстана, в том числе руководил аппаратом и был заместителем управляющего делами президента.

В декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.

Должность акима Шымкента занял в январе 2020 года.

Напомним, после инаугурации Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, стали исполняющими обязанности в Казахстане.

Сегодня Токаев также назначил акимов Жетысуской и Атырауской областей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999704-murat-aytenov-perenaznachen-na-post-akima-shymkenta/