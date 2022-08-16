Марат Омаров возглавил Агентство по защите и развитию конкуренции

Марат Омаров. Фото: gov.kz

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Марат Омаров был назначен на должность председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Омарова Марата Талгатовича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в тексте указа.

Марат Омаров родился в 1988 году.

В 2010 году он окончил Британский Университет Йорка по программе "Болашақ" по специальности "философия, политология и экономика", а в 2011 году – Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) с присвоением степени магистра социальных наук.

С 2012 по 2014 годы занимал должность советника министра экономического развития и торговли, в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики.

С 2014 по 2016 годы был заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2017 годы являлся управляющим директором АО "Казахтелеком".

В 2017-2019 годах – председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации – председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек").

С 2019 по октябрь 2020 являлся управляющим директором – членом правления АО "НУХ "Байтерек". Член совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Банк развития Казахстана".

21 октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Напомним, что вчера Серик Жумангарин был освобожден от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. На данный момент он является исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983451-marat-omarov-vozglavil-agentstvo-po-zaschite-i-razvitiyu-konkurentsii/