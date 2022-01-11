Айбек Дадебаев. Фото: Акорда

Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Казахстана, об этом говорится на сайте Акорды.

"Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

До этого назначения он работал заместителем управляющего делами президента Казахстана.

Указом главы государства Ерлан Баттаков освобожден от должности управляющего делами президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950603-aybek-dadebaev-naznachen-upravlyayuschim-delami-prezidenta-kazahstana/