Мурат Нуртлеу переназначен руководителем Администрации президента Казахстана
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Мурат Нуртлеу переназначен руководителем Администрации президента Казахстана. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.
"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем Администрации президента Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.
Напомним, Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента Казахстана в феврале текущего года.
Сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации вновь избранного на пост главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Позже президент подписал ряд указов. Одним из них предусматривалось, что до назначения новых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных главе государства, прежние пока будут исполнять свои обязанности.
Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999072-murat-nurtleu-perenaznachen-rukovoditelem-administratsii-prezidenta-kazahstana/