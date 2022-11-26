Мурат Нуртлеу. Фото: Акорда

Мурат Нуртлеу переназначен руководителем Администрации президента Казахстана. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем Администрации президента Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.

Напомним, Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента Казахстана в феврале текущего года.

Сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации вновь избранного на пост главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Позже президент подписал ряд указов. Одним из них предусматривалось, что до назначения новых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных главе государства, прежние пока будут исполнять свои обязанности.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999072-murat-nurtleu-perenaznachen-rukovoditelem-administratsii-prezidenta-kazahstana/