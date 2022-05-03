Стало известно, откуда у полицейского Данияра Мейрхана 40 млн тенге в качестве залога
Стало известно, где начальник Тюлькубасского отдела полиции Туркестанской области Данияр Мейрхан взял 40 млн тенге, чтобы выйти под залог. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.
В публикации указывается, что на время досудебного расследования страницу в соцсети будет вести близкий друг Данияра Мейрхана.
"Данияр благодарит своих друзей за то, что отдали в залог автомобиль Toyota Highlander, стоимость которого как раз составляет сумму залога, который установил суд", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что начальника Тюлькубасского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве в отношении автосалона, в котором, по версии следствия, он завладел дорогостоящим автомобилем, не расплатившись полностью.
Следственный суд Шымкента выдал санкцию на арест, определив сумму залога в 40 миллионов тенге. При внесении залога Данияра Мейрхана должны были выпустить из-под стражи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967834-stalo-izvestno-otkuda-u-politseyskogo-daniyara-meyrhana-40-mln-tenge-v-kachestve-zaloga/