Стало известно, откуда у полицейского Данияра Мейрхана 40 млн тенге в качестве залога

Данияр Мейрхан. Фото: instagram.com/meirkhan_daniyar

Стало известно, где начальник Тюлькубасского отдела полиции Туркестанской области Данияр Мейрхан взял 40 млн тенге, чтобы выйти под залог. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

В публикации указывается, что на время досудебного расследования страницу в соцсети будет вести близкий друг Данияра Мейрхана.

"Данияр благодарит своих друзей за то, что отдали в залог автомобиль Toyota Highlander, стоимость которого как раз составляет сумму залога, который установил суд", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что начальника Тюлькубасского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве в отношении автосалона, в котором, по версии следствия, он завладел дорогостоящим автомобилем, не расплатившись полностью.

Следственный суд Шымкента выдал санкцию на арест, определив сумму залога в 40 миллионов тенге. При внесении залога Данияра Мейрхана должны были выпустить из-под стражи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967834-stalo-izvestno-otkuda-u-politseyskogo-daniyara-meyrhana-40-mln-tenge-v-kachestve-zaloga/