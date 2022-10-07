Новую должность получил экс-министр, покинувший пост после критики Токаева

Бахыт Султанов. Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

Бахыт Султанов был назначен членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщается на официальном сайте ЕЭК.

"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", – сообщила пресс-служба ЕЭК.

Напомним, в июле этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Бахыту Султанову из-за ситуации с дефицитом сахара в стране. Спустя месяц глава государства подписал указ об освобождении Бахыта Султанова от должности министра торговли и интеграции РК. А на его место был назначен Серик Жумангарин, ранее возглавлявший Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Султанов с 2003 по 2006 год работал вице-министром экономики и бюджетного планирования РК. С 2006 по 2007 год он занимал должность председателя Агентства по статистике, вице-министра финансов, министра экономики и бюджетного планирования.

В период с 2010 по 2013 годов Султанов был помощником президента, заместителя руководителя администрации президента Казахстана.

С 2013 по 2018 годы – заместитель премьер-министра и министр финансов.

В период с 2018 по 2022 годы занимал должности акима города Астаны, министра торговли и интеграции, заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции.

Султанов также награжден благодарственными письмами, кавалер орденов "Курмет", "Парасат", "Барыс" III степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991677-novuyu-dolzhnost-poluchil-eks-ministr-pokinuvshiy-post-posle-kritiki-tokaeva/