Попавший под следствие замакима Мангистау Галымжан Ниязов получил новую должность

Галымжан Ниязов. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Замглавы Мангистауской области Галымжан Ниязов получил новую должность. Он назначен акимом Мангистауского района. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщает акимат региона на своей официальной странице в Facebook.

Сегодня, 16 сентября, глава региона Нурлан Ногаев представил нового акима Мангистауского района.

Галымжан Ниязов окончил Казахский национальный политехнический университет им. Сатпаева по специальности "полиграфические машины и автоматизированные комплексы", а также Актауский государственный университет им. Есенова по специальности "промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство".

Трудовой путь начал в 1990 году в АТП-1 города Шевченко.

С 1991 по 2002 год руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства.

С 2002 по 2006 год - главный менеджер производства, ведущий специалист отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг".

С 2006 по 2008 год - главный специалист отдела лицензии Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2008 по 2012 год работал главным специалистом отдела строительства, главным специалистом отдела государственных закупок, заместителем руководителя управления строительства Мангистауской области.

В 2012-2013 годах - руководитель отдела строительства, заместитель руководителя управления строительства Кызылординской области.

С 2014 по 2016 год - руководитель управления государственных закупок Кызылординской области.

С 2016 по 2017 год - директор департамента в ТОО "СК-Фармация".

С 2017 по 2020 год - аким Актау.

С июня 2020 года по настоящее назначение занимал должность заместителя акима Мангистауской области.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось о задержании Галымжана Ниязова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Его арестовали.

Позже стало известно, что чиновника перевели под домашний арест, а в мае замакима Мангистауской области вышел на работу.

Между тем недавно издание inAktau.kz со ссылкой на достоверные источники сообщило, что уголовное дело против него закрыли. Однако официального подтверждения пока этому нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1988183-popavshiy-pod-sledstvie-zamakima-mangistau-galymzhan-niyazov-poluchil-novuyu-dolzhnost/