Замакима Мангистау Галымжана Ниязова перевели под домашний арест

Галымжан Ниязов. Фото: Lada.kz

Удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в отношении заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова. Об этом сообщает пресс-служба областного суда, передает inAktau.kz.

"Постановлением специализированного следственного суда Актау 16 февраля ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 марта для подозреваемого заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана Мукыровича удовлетворено", - говорится в сообщении суда.

Напомним, о задержании чиновника стало известно в начале февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Ранее в отношении Галымжана Ниязова постановлением суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956580-zamakima-mangistau-galymzhana-niyazova-pereveli-pod-domashniy-arest/