Арестованный в феврале замакима Мангистауской области вышел на работу

Галымжан Ниязов. Фото: lada.kz

Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к выполнению своих должностных обязанностей. Об этом изданию InAktau.kz сообщили в пресс-службе акима региона.

Как рассказали в ведомстве, Галымжан Ниязов вышел на работу во вторник, 24 мая.

О задержании чиновника стало известно в начале февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Изначально в отношении Галымжана Ниязова постановлением суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Но в феврале ее заменили на домашний арест.

По данным издания, все эти месяцы замакима находился в отпуске без содержания.

Кроме того, издание уточняет, что Ниязова обвиняли в том, что он направил в Министерство энергетики письмо, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.

Примечательно, что мангистауцы встали на защиту чиновника - в Facebook создали группу сторонников Ниязова, которая собрала свыше 2 тысяч участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970869-arestovannyy-v-fevrale-zamakima-mangistauskoy-oblasti-vyshel-na-rabotu/