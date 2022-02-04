Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов

Галымжан Ниязов. Фото: gov.kz

Появившуюся в социальных сетях информацию о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова подтвердили в территориальном департаменте Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области в рамках досудебного расследования задержан заместитель акима региона Галымжан Ниязов по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия", - сообщили в ведомстве.

В отношении чиновника постановлением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в департаменте.

Галымжан Ниязов стал заместителем акима Мангистауской области в ноябре 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954627-zaderzhan-zamestitel-akima-mangistauskoy-oblasti-galymzhan-niyazov/