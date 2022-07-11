Жители Экибастуза потребовали отставки акима

Ардак Кантарбаев. Фото: instagram.com/ardak_kantarbaev

Жители Экибастуза бурно обсуждают отставку акима. Под постом с требованием об увольнении градоначальника люди разделились во мнениях. Немало тех, кто заступается за Ардака Кантарбаева, другие же считают, что смена руководителя бессмысленна. Ситуацию прокомментировали в акимате Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram появился пост с требованием об отставке акима Экибастуза Ардака Кантарбаева после того, как был осужден его заместитель.

При этом пользователи разделились во мнениях. Некоторые попытались уличить автора в личной заинтересованности, другие написали, что аким справляется со своей работой, а третьи поддержали требование об отставке.

"Пусть уходит этот аким", "Он уйдет, другой придет, какая разница?", "Город действительно запущен", "Мне вот тоже интересно - когда? Многочисленные жалобы, город запущен, его зам осужден, а аким по-прежнему получает зарплату за счет наших с вами налогов", "Нормальный аким, мне нравится, везде порядок", "Вроде нормальный аким. В городе везде трассы сделал", - пишут комментаторы.

В пресс-службе акима Павлодарской области ответили, что решение пока не принято.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Сейчас находится на апелляции в облсуде. Заявление будет подано после вступления приговора в силу в установленном законодательством порядке", - пояснили в ведомстве.

Между тем в судебном кабинете указывается, что дело в отношении заместителя акима Экибастуза и двух сотрудников отдела ЖКХ поступило в Павлодарский областной суд на рассмотрение.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что вынесен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза. Его осудили на 8 лет за систематическое получение взяток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977848-zhiteli-ekibastuza-potrebovali-otstavki-akima/