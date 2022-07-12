Аким Экибастуза: Я обязан подать в отставку

Ардак Кантарбаев. Фото: instagram.com/ardak_kantarbaev

Сегодня во время пресс-конференции в региональной службе коммуникаций аким Экибастуза Ардак Кантарбаев прокомментировал требование жителей об отставке после вступления в силу приговора суда в отношении своего заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, согласно законодательству, в случае вступления в законную силу приговора суда в отношении моего подчиненного - непосредственно заместителя, конечно, я обязан подать в отставку.

Ну, а решать, в отставку идти или нет - это будет не за мной, а за руководством. В любом случае, алгоритм таков и он будет. Конечно, если руководство решит принять отставку, я пойду в отставку", - ответил на вопрос журналистов Ардак Кантарбаев.

Напомним, ранее в соцсетях появился пост с требованием об отставке главы Экибастуза после того, как его заместитель был осужден на 8 лет лишения свободы за систематическое получение взяток.

При этом в акимате Павлодарской области сообщили, что приговор еще не вступил в законную силу. Сейчас дело находится на апелляции в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978058-akim-ekibastuza-ya-obyazan-podat-v-otstavku/