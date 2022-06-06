Вынесен приговор заместителю акима Экибастуза

Бауржан Ахметов. Фото: gov.kz

6 июня оглашен приговор заместителю акима Экибастуза Бауржану Ахметову, а также должностным лицам городского отдела ЖКХ. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Дело рассматривалось Экибастузским городским судом. На скамье подсудимых оказались заместитель акима города Бауржан Ахметов, а также замглавы отдела ЖКХ Садыков и главный специалист этого же отдела Тусупбеков.

"Вышеуказанные лица обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство", - пояснили в Антикоре.

Приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно.

"Вопрос ответственности акима Экибастуза Ардака Кантарбаева, как непосредственного руководителя, в соответствии с п.2 ст.60 Закона "О государственной службе" будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу", - уточнили в ведомстве.

Напомним, о задержании замакима Экибастуза стало известно в сентябре прошлого года. Позже были озвучены подробности уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972843-vynesen-prigovor-zamestitelyu-akima-ekibastuza/