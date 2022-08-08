Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В структурах МВД Казахстана были проведены новые назначения - назначен новый начальник полиции Уральска, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Недавно сообщалось о назначении новых заместителей начальников ДП в ряде регионов страны.

Также стало известно, что начальником Управления полиции города Уральск Департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен Сагиндик Аяганов, ранее работавший в ДП города Алматы.

Напомним, что на днях в Уральске произошло резонансное убийство бизнесмена - мужчину несколько раз ударили ножом. Все это попало в объектив камеры наблюдения.

Для поимки преступников подключили Нацгвардию. Все автомобили на выезде из города проверялись силовиками.

Сегодня стало известно о задержании предполагаемых убийц уральского бизнесмена - двух мужчин 1991 и 2001 годов рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982208-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-uralska/