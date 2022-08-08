Назначены заместители начальников полиции Алматы и еще 8 регионов

Фото: polisia.kz

Назначены заместители начальников департаментов Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей, а также города Алматы, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Согласно приказу министра внутренних дел, назначены на должности:

первого заместителя начальника ДП области Абай Берик Амангельды из ДП Атырауской области;

Берик Амангельды из ДП Атырауской области; заместителя начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков из ДП Восточно-Казахстанской области;

Нариман Кульдиков из ДП Восточно-Казахстанской области; заместителя начальника ДП области Абай Елдос Закимов из ДП Восточно-Казахстанской области;

Елдос Закимов из ДП Восточно-Казахстанской области; заместителя начальника ДП города Алматы Дидар Аханов, работавшего ранее начальником районного управления полиции этого подразделения;

Дидар Аханов, работавшего ранее начальником районного управления полиции этого подразделения; первого заместителя начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев из ДП Туркестанской области;

Абдигани Сейдуалиев из ДП Туркестанской области; заместителя начальника ДП Жамбылской области Нургали Касенов из центрального аппарата МВД;

Нургали Касенов из центрального аппарата МВД; первого заместителя начальника ДП области Жетысу Жасулан Байкенов из ДП центрального аппарата МВД;

Жасулан Байкенов из ДП центрального аппарата МВД; начальника Управления полиции Уральска ДП Западно-Казахстанской области Сагиндик Аяганов из ДП города Алматы;

ДП Западно-Казахстанской области Сагиндик Аяганов из ДП города Алматы; первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк из центрального аппарата МВД;

Алексей Милюк из центрального аппарата МВД; первого заместителя начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев из центрального аппарата МВД;

Багланбек Айтпаев из центрального аппарата МВД; заместителя начальника ДП Туркестанской области Меруерт Абдыкадыркызы, работавшую ранее начальником управления этого подразделения;

Меруерт Абдыкадыркызы, работавшую ранее начальником управления этого подразделения; первого заместителя начальника ДП области Улытау Мурат Алтаев из ДП города Шымкент.

Фото: polisia.kz

Отмечается, что перед назначением глава МВД Марат Ахметжанов провел личное собеседование с каждым кандидатом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982180-naznacheny-zamestiteli-nachalnikov-politsii-almaty-i-esche-8-regionov/