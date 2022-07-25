Нурбол Нурсагатов стал заместителем акима Абайской области
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Нурбол Нурсагатов назначен заместителем акима Абайской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Нурлан Уранхаев. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Абайской области.
Нурбол Тулегенович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова и Казахский автомобильно-дорожный институт имени Гончарова.
Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.
В 2008-2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата Нур-Султана.
Также занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
Кроме того, работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, управления строительства Алматы, управления охраны окружающей среды Нур-Султана.
Был акимом районов Байконур и Алматы в Нур-Султане.
Напомним, в июне текущего года акимом Абайской области назначен Нурлан Уранхаев. Его первым заместителем стал Айдын Каримов, еще одним заместителем - Шалкар Байбеков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1980013-nurbol-nursagatov-stal-zamestitelem-akima-abayskoy-oblasti/