Назначен заместитель акима Абайской области
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Шалкар Байбеков назначен заместителем акима Абайской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Соответствующее распоряжение 20 июля подписал глава региона Нурлан Уранхаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Абайской области.
Шалкар Заманбекович родился в 1967 году в Абайском районе Семипалатинской области.
В 1996 году окончил Казахстанскую государственную академию управления по специальности "экономист", затем Казахстанскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".
Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции "Госстраха" Семипалатинской области.
С 1988 по 1999 годы работал главным государственным инспектором, начальником отдела, первым заместителем начальника налоговой инспекции по Семипалатинску и Семипалатинской области.
В 1999-2014 годы - председатель налогового комитета по Павлодару, заместитель председателя налогового комитета по Астане, председатель налогового комитета по Алматинскому району Астаны, по Карагандинской области, по Есильскому району Астаны.
В 2014-2017 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
В 2017-2019 годы был заместителем акима Восточно-Казахстанской области.
В 2019-2021 годы занимал пост акима Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979511-naznachen-zamestitel-akima-abayskoy-oblasti/