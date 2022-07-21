Назначен заместитель акима Абайской области

Шалкар Байбеков. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Шалкар Байбеков назначен заместителем акима Абайской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Соответствующее распоряжение 20 июля подписал глава региона Нурлан Уранхаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Абайской области.

Шалкар Заманбекович родился в 1967 году в Абайском районе Семипалатинской области.

В 1996 году окончил Казахстанскую государственную академию управления по специальности "экономист", затем Казахстанскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции "Госстраха" Семипалатинской области.

С 1988 по 1999 годы работал главным государственным инспектором, начальником отдела, первым заместителем начальника налоговой инспекции по Семипалатинску и Семипалатинской области.

В 1999-2014 годы - председатель налогового комитета по Павлодару, заместитель председателя налогового комитета по Астане, председатель налогового комитета по Алматинскому району Астаны, по Карагандинской области, по Есильскому району Астаны.

В 2014-2017 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2017-2019 годы был заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2019-2021 годы занимал пост акима Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979511-naznachen-zamestitel-akima-abayskoy-oblasti/