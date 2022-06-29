Назначен первый заместитель акима Абайской области

Айдын Каримов. Фото: акимат Абайской области

Айдын Каримов назначен первым заместителем акима Абайской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Нурлан Уранхаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Абайской области.

Айдын Мейрамбекович родился в Семее в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году.

В разные годы работал в РГП "Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу" МЧС РК, АО "Национальные информационные технологии", РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций", аппаратах акима Астаны и Семея.

В 2012-2016 годы был главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне - Министерство торговли и интеграции РК).

С 2016 года трудился в структуре Канцелярии премьер-министра РК: в 2016-2017 годы работал заместителем заведующего отделом внешних связей и протокола; в 2017-2019 годы - заведующий отделом внешних связей и протокола - шеф протокола, заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

С ноября 2019 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976194-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-abayskoy-oblasti/