Назначен начальник Департамента полиции Алматы

Арыстангани Заппаров. Фото: ДП Алматы

Арыстангани Заппаров стал новым главой Департамента полиции Алматы. Нового начальника алматинской полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции Алматы назначен генерал-майор полиции Заппаров Арыстангани Расилханович", - говорится в сообщении.

Арыстангани Заппаров родился в 1969 году. В органах внутренних дел служит с 1993 года.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В 2019-2022 годах работал заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

С января 2022 года возглавлял Департамент полиции Алматинской области.

Напомним, в конце июня текущего года Канат Таймерденов покинул пост главы Департамента полиции Алматы.

Вскоре стало известно, что приказом министра внутренних дел генерал-майор полиции Канат Таймерденов был назначен начальником Департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979519-naznachen-nachalnik-departamenta-politsii-almaty/