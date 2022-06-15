Прекращены полномочия депутата Берика Абдыгалиулы

Берик Абдыгалиулы. Фото: facebook.com/berik.abdygaliuly

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Берика Абдыгалиулы, передает корреспондент NUR.KZ.

По данному вопросу выступил член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Он напомнил, что указом президента Берик Абдыгалиулы был назначен акимом Улытауской области.

"ЦИК РК на ваше рассмотрение вносит представление, в соответствии со статьей 52 Конституции пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Берика Абдыгалиулы", – отметил Утемисов.

Депутаты поддержали его предложение.

Сам Берик Абдыгалиулы на пленарном заседании мажилиса не появился. Как отметил спикер палаты Ерлан Кошанов, он готовится к проведению первого заседания Национального курултая, которое пройдет завтра, 16 июня, в Улытауской области.

Напомним, что вчера на заседании Центральной избирательной комиссии было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Берика Абдыгалиулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1974152-prekrascheny-polnomochiya-deputata-berika-abdygaliuly/