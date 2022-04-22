Поручение Токаева по дорогам в ЗКО: Смаилов обозначил сроки реконструкции трассы с Россией

Алихан Смаилов посетил ЗКО. Фото: primeminister.kz

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр Алихан Смаилов посетил ряд промышленных предприятий, социальных и инфраструктурных объектов, сообщается на официальном сайте главы правительства РК.

Накануне сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. Президент поручил правительству и областному акимату заняться решением этой проблемы.

В связи с этим Алихан Смаилов отправился с рабочей поездкой в регион и в первую очередь посетил участок автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ", соединяющий 50 населенных пунктов, где проживает в общей сложности 94 тысячи человек.

Эта дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию.

Как ранее отметил Смаилов, трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран.

"Состояние автомобильных дорог – один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области. В текущем году мы должны завершить основную часть этих работ. Данные проекты, начатые еще три года назад, не были завершены из-за недостатка финансирования.

В этом году на реконструкцию автодорог предусмотрено 15 млрд тг. Но если технические возможности позволят ускорить темпы работ, можно будет выделить дополнительное финансирование.

При уточнении бюджета мы специально заложили 6 млрд тг на реконструкцию автодороги "Подстепное – Федоровка – граница РФ". Компания "КазАвтоЖол" приступила к работам. Ремонт этой дороги нужно завершить в течение 2022-2023 годов", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил акимату ЗКО совместно с МИИР держать этот вопрос на контроле и обеспечить эффективное освоение средств.

Также Смаилов посетил предприятие по производству растительного масла и шрота ТОО "Пойма май комбинаты".

Данное предприятие, получившее господдержку на 2,8 млрд тенге, принимает активное участие в реализации политики стабилизации цен через механизм "оборотная схема", благодаря чему удалось существенно снизить цену на растительное масло для населения.

"Как вы знаете, глава государства уделяет особое внимание обеспечению продовольственной безопасности страны. В этой связи ведется системная работа по насыщению рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией. В первую очередь социально значимыми продовольственными товарами. В вопросе обеспечения рынка подсолнечным маслом принимаются меры по снабжению перерабатывающих предприятий сырьем. Как известно, для этого были введены квоты на вывоз семян подсолнечника и само подсолнечное масло", — отметил глава правительства.

Также в ходе поездки Смаилов посетил комплекс школа-ясли-сад №18 на 300 учащихся. Комплекс был запущен в рамках ликвидации трехсменного обучения.

Премьер-министр отметил, что национальным проектом "Білімді ұлт" предусмотрены необходимые меры для обеспечения доступности и качества образования.

Подчеркивается, что, в 2021 году открыто 534 детсада. На строительство 138 школ в 2022 году из бюджета страны выделено 104 млрд тенге, в том числе в ЗКО на шесть школ — 1,9 млрд тенге. Ожидается, что в 2022 году в республике будет модернизировано 1000 школ, в том числе 63 школы в ЗКО.

Высказался глава правительства и о проблемах в данной сфере.

"Вместе с тем в области отмечается большая очередность в детсады – свыше 11 тыс. человек. Имеется шесть аварийных и три трехсменные школы. Не выделены средства на госзаказ на допобразование.

Акимату надо оперативно решать эти проблемы. Больше открывать частных детсадов. Нужно обеспечить выделение средств из местных бюджетов по госзаказу на дополнительное образование", - указал Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966364-poruchenie-tokaeva-po-dorogam-v-zko-smailov-oboznachil-sroki-rekonstruktsii-trassy-s-rossiey/