Токаев назначил командующего войсками регионального командования "Восток"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Распоряжением главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток", сообщается на официальном сайте Акорды.

Помимо этого, распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".

Напомним, что сегодня президент назначил Нуржана Нуржигитова акимом Жамбылской области.

Также указом главы государства Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области.

Кроме того, назначен новый аким Кызылординской области. Им стал Нурлыбек Налибаев. Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Еще президент выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964021-tokaev-naznachil-komanduyuschego-voyskami-regionalnogo-komandovaniya-vostok/