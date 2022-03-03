Известный айтыскер получил свободный мандат депутата мажилиса от партии Amanat

Аманжол Алтай. Фото: Facebook.com/Аманжол-Әлтай

Исполнительный секретарь партии Amanat (бывш. Nur Otan) Асхат Оралов сообщил, что свободный мандат депутата мажилиса парламента получил Аманжол Алтай.

"Сегодня постановлением бюро политического совета свободный мандат депутата мажилиса парламента партии Amanat по партийному списку передан Аманжолу Алтаю. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК", - сообщил Оралов.

Он отметил, что новый депутат парламента известен многим как айтыскер, поэт-импровизатор, а также как доктор филологических наук.

Также, как отметил Оралов, Аманжол Алтай является человеком с "активной гражданской позицией".

"Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией", - считает исполнительный секретарь Amanat.

Напомним, что не так давно мажилис прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой, а Нурлана Нигматулина вывели из состава политсовета правящей партии.

Накануне стало известно о том, что партия Nur Otan была официально перерегистрирована с названием Amanat – решение о переименовании было принято на последнем заседании правящей партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959144-izvestnyy-aytysker-poluchil-svobodnyy-mandat-deputata-mazhilisa-ot-partii-amanat/