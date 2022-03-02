Мажилис прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Дарига Назарбаева. Архивное фото: пресс-служба сената Казахстана

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с тем, что Дарига Назарбаева подала заявление о досрочном прекращений полномочий в ЦИК РК, и в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О парламенте РК и статусе его депутатов", ЦИК Казахстана вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Парламента Дариги Назарбаевой", – пояснил на заседании член ЦИК Казахстана Асылбек Смагулов.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что всего на заседании присутствует 101 депутат, из них 99 проголосовало "за", воздержался – 1.

Напомним, в прошлую пятницу СМИ опубликовали обращение Дариги Назарбаевой к казахстанцам, в котором говорилось о сложении ее полномочий депутата мажилиса.

В тот же день стало известно о том, что полномочия депутата Назарбаевой были прекращены. Такое решение приняли по итогам заседания ЦИК.

Позже исполнительный секретарь правящей партии Асхат Оралов рассказал, кто займет освобожденное Даригой Назарбаевой депутатское кресло в мажилисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958797-mazhilis-odobril-dosrochnoe-prekraschenie-polnomochiy-deputata-darigi-nazarbaevoy/