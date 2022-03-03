Токаев представил нового генерального прокурора Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент поблагодарил бывшего генерального прокурора Гизата Нурдаулетова за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом месте.

Подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий. Он поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования.

Иллюстративное фото: akorda.kz

Президент заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение. Генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.

По словам главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.

Фото: akorda.kz

Напомним, сегодня глава государства внес в сенат представление о назначении на пост Генпрокурора Казахстана Берика Асылова. Сенаторы поддержали кандидатуру Асылова.

Комментируя свое назначение в кулуарах сената, Асылов пообещал быть открытым с обществом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959069-tokaev-predstavil-novogo-generalnogo-prokurora-kazahstana/