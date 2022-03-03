Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана

Берик Асылов. Фото: Генпрокуратура РК

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты согласовали кандидатуру Берика Асылова на пост генерального прокурора страны. Указ о назначении подписал глава государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление в сенат внес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Зачитал представление заместитель главы Администрации президента Ержан Жиенбаев.

"Глава государства в соответствии с Конституцией предлагает на должность генерального прокурора Берика Асылова. С 1991 года работает в органах прокуратуры, с марта 2019 года назначен первым заместителем генпрокурора", - сказал он.

В свою очередь сенатор Владимир Волков сообщил, что, предварительно рассмотрев кандидатуру, предложенную главой государства, сенат вынес заключение – дать согласие на назначение на должность генерального прокурора Берика Асылова.

Как сообщает официальный сайт Акорды, президент подписал указ о назначении Асылова.

Согласно информации на официальном сайте Генпрокуратуры РК, Асылов Берик Ногайулы родился 28 февраля 1964 года в Жамбылской области.

После окончания средней школы служил в рядах ВС ПВО СССР в Каунасе, Литве.

В 1991 году получил высшее образование в Казахском государственным университете им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».

Указом президента 6 мая 2020 года Асылову присвоен классный чин государственный советник юстиции 2 класса.

Трудовую деятельность начал в должности стажера прокуратуры Алатауского района города Алматы.

С 1992 по 2001 год работал на должности старшего следователя прокуратуры Алатауского района Алматы, следователя и старшего следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре РК, заместителя Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры.

С 2001 по 2006 год работал на руководящих должностях прокуратуры ЮКО, был прокурором Шымкента, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.

В 2006 году был назначен Западно-Региональным транспортным прокурором, затем прокурором Актюбинской области.

В июле 2010 года был назначен на должность заместителя генпрокурора РК.

С 2011 по 2017 год возглавлял прокуратуру Алматы.

С 2017 по 2019 год руководил прокуратурой Северо-Казахстанской области.

В марте 2019 года распоряжением главы государства был назначен первым заместителем генпрокурора Республики Казахстан.

Напомним, до Асылова пост генпрокурора Казахстана занимал Гизат Нурдаулетов - на этой должности он работал с марта 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959016-berik-asylov-stal-novym-genprokurorom-kazahstana/