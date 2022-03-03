Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана
Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты согласовали кандидатуру Берика Асылова на пост генерального прокурора страны. Указ о назначении подписал глава государства, передает корреспондент NUR.KZ.
Соответствующее представление в сенат внес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Зачитал представление заместитель главы Администрации президента Ержан Жиенбаев.
"Глава государства в соответствии с Конституцией предлагает на должность генерального прокурора Берика Асылова. С 1991 года работает в органах прокуратуры, с марта 2019 года назначен первым заместителем генпрокурора", - сказал он.
В свою очередь сенатор Владимир Волков сообщил, что, предварительно рассмотрев кандидатуру, предложенную главой государства, сенат вынес заключение – дать согласие на назначение на должность генерального прокурора Берика Асылова.
Как сообщает официальный сайт Акорды, президент подписал указ о назначении Асылова.
Согласно информации на официальном сайте Генпрокуратуры РК, Асылов Берик Ногайулы родился 28 февраля 1964 года в Жамбылской области.
После окончания средней школы служил в рядах ВС ПВО СССР в Каунасе, Литве.
В 1991 году получил высшее образование в Казахском государственным университете им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».
Указом президента 6 мая 2020 года Асылову присвоен классный чин государственный советник юстиции 2 класса.
Трудовую деятельность начал в должности стажера прокуратуры Алатауского района города Алматы.
С 1992 по 2001 год работал на должности старшего следователя прокуратуры Алатауского района Алматы, следователя и старшего следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре РК, заместителя Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры.
С 2001 по 2006 год работал на руководящих должностях прокуратуры ЮКО, был прокурором Шымкента, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.
В 2006 году был назначен Западно-Региональным транспортным прокурором, затем прокурором Актюбинской области.
В июле 2010 года был назначен на должность заместителя генпрокурора РК.
С 2011 по 2017 год возглавлял прокуратуру Алматы.
С 2017 по 2019 год руководил прокуратурой Северо-Казахстанской области.
В марте 2019 года распоряжением главы государства был назначен первым заместителем генпрокурора Республики Казахстан.
Напомним, до Асылова пост генпрокурора Казахстана занимал Гизат Нурдаулетов - на этой должности он работал с марта 2019 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959016-berik-asylov-stal-novym-genprokurorom-kazahstana/