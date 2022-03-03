Берик Асылов пообещал перестроить работу Генпрокуратуры Казахстана

Берик Асылов. Фото: parlam.kz

Новый глава Генпрокуратуры Берик Асылов в кулуарах сената пообещал сделать надзорный орган более открытым, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылов признался журналистам, что заранее знал, что его кандидатуру предложили в качестве главы Генпрокуратуры.

"Вчера с Администрации президента мне сообщили. Сегодня проходим процедуру согласования в парламенте. Сенаторы проголосовали", - отметил он.

При этом он поблагодарил депутатов сената, за то, что согласились назначить его главой надзорного органа. Соответствующее представление на их рассмотрение внес глава государства.

"Я их всех хочу поблагодарить за оказанное доверие", - добавил Асылов.

Асылов также прокомментировал вопрос о том, как будет выстроена работа его ведомства с общественностью. Ведь ранее Генпрокуратура была в числе "закрытых" ведомств.

"Я всегда буду открытым. Любые вопросы мы будем поднимать и с вами открыто работать", - заверил он.

Однако на вопрос, когда казахстанцы увидят списки тех, кто погиб во время январской трагедии, точного ответа не дал.

"Этот список будет обязательно объявлен, обязательно вы будете присутствовать. Но сейчас я не могу сказать. Когда - не могу", - резюмировал Асылов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959031-berik-asylov-poobeschal-perestroit-rabotu-genprokuratury-kazahstana/