Сауле Андагулова назначена заместителем начальника полиции СКО

Сауле Андагулова. Фото: ДП СКО

Сауле Андагулова назначена заместителем начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На аппаратном совещании глава ДП СКО Айдын Кабдулдинов представил личному составу своего заместителя, полковника полиции Сауле Андагулову.

Сауле Тыныштыковна родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году - Академию МВД РК.

Службу в органах внутренних дел начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Наурзумском РОВД.

Служила на различных должностях в следственных подразделениях, в том числе была заместителем начальника следственного управления ДВД СКО.

В течение последних 10 лет возглавляла штаб ДП СКО.

Фото: polisia.kz

"Приказом министра внутренних дел 18 февраля полковник полиции Сауле Андагулова назначена заместителем начальника ДП СКО. Сауле Тыныштыковна будет курировать вопросы кадровой политики", - отметили в МВД.

Также сегодня стало известно, что Елдос Закимов назначен первым заместителем начальника ДП ВКО, Ербол Бектуров стал замначальника ДП Костанайской области, а Ернар Базаров возглавил управление полиции Семея.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника ДП СКО Капеза Даулетбаева, курировавшего кадровую политику ведомства, проводили на заслуженный отдых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957348-saule-andagulova-naznachena-zamestitelem-nachalnika-politsii-sko/