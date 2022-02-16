Заместитель начальника департамента полиции СКО покинул свой пост

Капез Даулетбаев. Фото: polisia.kz

Заместителя начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Капеза Даулетбаева, курировавшего кадровую политику ведомства, проводили на заслуженный отдых, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полковник полиции в отставке Капез Даулетбаев оставил после себя не только отлаженный механизм кадровой и воспитательной работы.

При его деятельном участии происходило становление культурного центра ДП. Большой вклад он внес и в развитие музея, признанного в прошлом году лучшим ведомственным музеем в системе МВД РК.

Проводить полицейского на заслуженный отдых собрались руководство и личный состав департамента.

Капезу Даулетбаеву вручили символический подарок - ключи от ветеранской организации, где будут рады коллеге, готовому поделиться бесценным опытом.

"Начав службу в органах в 2000 году с должности инспектора по воспитательной работе в УВД Петропавловска, вы, Капез Казиевич, прошли большой путь.

Под вашим чутким руководством проведена большая работа по воспитанию молодого пополнения, формированию у сотрудников полиции высоких нравственных и профессиональных качеств.

Быть настоящим профессионалом и компетентным руководителем, одновременно внимательным мужем и заботливым отцом - качества человека, который грамотно и мудро распределяет свои профессиональные и личные ресурсы, опыт, ценит жизнь во всех ее проявлениях", - отметил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.

Напомним, Айдын Кабдулдинов возглавил полицию региона в конце января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956346-zamestitel-nachalnika-departamenta-politsii-sko-pokinul-svoy-post/