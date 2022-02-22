Ербол Бектуров назначен замначальника полиции Костанайской области

Ербол Бектуров. Фото: ДП Костанайской области

Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ербол Бектуров. На этом посту он сменил Кайрата Дюсембекова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

До настоящего назначения Ербол Бектуров занимал должность начальника управления дознания ДП Северо-Казахстанской области.

Ербол Еркеуланович родился в 1976 году в СКО. Закончил Карагандинскую высшую школу ГСК РК.

В органах внутренних дел с 1997 года, начинал службу следователем. Руководил следственными подразделениями УВД Петропавловска, следственным управлением и управлением дознания ДП СКО.

Напомним, в конце января полицию Костанайской области возглавил Ерлан Омарбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957248-erbol-bekturov-naznachen-zamnachalnika-politsii-kostanayskoy-oblasti/