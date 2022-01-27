3 уголовных дела открыли после штурма акимата Павлодарской области

Павлодар во время беспорядков. Фото: NUR.KZ

Проводится досудебное расследование в отношении троих участников штурма здания акимата Павлодарской области. Один из них содержится под стражей. По подследственности материалы передали в ДКНБ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации заместителя начальника ДП Павлодарской области Рашада Утеуова, уголовные дела открыли за организацию массовых беспорядков и нападение на здание областного акимата.

Ущерб превысил 2 миллиона тенге. В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших удалось избежать.

"Разграблений магазинов, хищения оружия и боеприпасов, фактов мародерства, уничтожения и повреждения объектов малого и среднего бизнеса на территории области не допущено. Все следственные действия проводились в строгом соответствии с действующим законодательством, всем задержанным предоставлены квалифицированные защитники", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

За участие в незаконном митинге (ст.488 КоАП РК) привлекли к ответственности 435 человек, из них 324 - арестованы, 18 - оштрафованы, 93 - получили предупреждение.

Напомним, протестующие в Павлодаре собрались на центральной площади у здания областного акимата 5 января.

Спустя несколько часов толпа перешла к штурму здания, несколько человек прорвались в помещение. Полицейские смогли отбить атаку, используя светошумовые гранаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953264-3-ugolovnyh-dela-otkryli-posle-shturma-akimata-pavlodarskoy-oblasti/