Проверка началась на казахстанско-китайской границе

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По поручению Касым-Жомарта Токаева рабочая группа из числа представителей Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Минфина проводит проверку на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина.

В КГД отмечают, что граница работает в штатном режиме - проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу. Добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений.

"Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством", - сообщили в комитете.

По данным ведомства, на конец 2021 года на рынке действовал 7241 участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющий импортные операции с Китаем. 17 из них являются уполномоченными экономическими операторами - на них приходится 18% от всего объема импорта.

При этом 5 УЭО относятся к производственному сектору - они импортируют продукцию для собственных нужд. 2 УЭО относятся к квазигосударственному сектору, например, АО "Казпочта" и АО "KTZ Express".

"В частности АО "KTZ Express" является таможенным представителем и международным экспедитором, имеет собственную инфраструктуру на казахстанско-китайской границе. Оперирует крупнейшим сухим портом в Центральной Азии "KTZE-Khorgos Gateway", а также владеет складскими помещениями класса "А KIF Warehouses". Главное преимущество оператора - прозрачная деятельность как для заказчиков, так и фискальных органов", - добавили в КГД.

В завершение в ведомстве еще раз отметили, что пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать по установленному режиму работы.

Напомним, 11 января, выступая в мажилисе, глава государства поручил уполномоченным госорганам навести порядок на таможне. Президент отмечал, что на границе с Китаем творится "самый настоящий бардак" и существуют уполномоченные операторы, "имеющие статус неприкасаемых".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952273-proverka-nachalas-na-kazahstansko-kitayskoy-granitse/