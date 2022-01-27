Серикбай Трумов. Фото: акимат Мангистауской области

Депутат сената Серикбай Трумов возглавил Комитет по финансам и бюджету сената РК. На этой должности он сменил Ольгу Перепечину, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что в соответствии с действующим законодательством председатель комитета избирается из числа депутатов по предложению депутатов.

В этой связи депутат Султанбек Макежанов выдвинул на эту должность кандидатуру сенатора Серикбая Трумова.

«Он начинал трудовую деятельность в Мангистауской области руководителем предприятия, потом был секретарем областного акимата, занимал ответственные должности. В сентябре 2021 года был назначен депутатом Сената и в качестве депутата Сената имеет большой опыт в законотворческой деятельности, квалифицированный наш коллега. Я его знаю с 2001 года как коллега по государственной службе. Честно трудился, выходец из простого народа, квалифицированный, хорошо знающий проблему специалист», - сообщил он.

Депутаты поддержали кандидатуру Трумова и избрали его председателем Комитета по финансам и бюджету. На этой должности он сменил Ольгу Перепечину, которую сегодня же депутаты избрали вице-спикером палаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953233-serikbay-trumov-vozglavil-komitet-po-finansam-i-byudzhetu-senata/