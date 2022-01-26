Ержан Саденов назначен заместителем главы МВД Казахстана

Ержан Саденов. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК

В руководстве Министерства внутренних дел Казахстана произошли кадровые перестановки. О них сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Распоряжением главы государства:

Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел;

Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел.

Арыстангани Заппаров. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК

Арыстангани Заппаров начал службу в органах внутренних дел еще в 1993 году. С начала 00-х годов занимал руководящие должности в ДВД и ДП разных регионов.

Ержан Саденов до этого с 2019 года занимал пост начальника Департамента полиции города Нур-Султана.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов о назначении послов в Бруней-Даруссаламе, Бангладеш и Шри-Ланке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953121-erzhan-sadenov-naznachen-zamestitelem-glavy-mvd-kazahstana/