Вячеслав Ким покинул совет директоров "Самрук-Казына"

Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

Вячеслав Ким вышел из состава совета директоров фонда "Самрук-Казына". Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Указывается, что Ким был независимым директором. Пост он покинул по собственной инициативе.

С учетом внесенного изменения, совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алмасадам Саткалиев, Данияр Акишев и Алибек Куантыров.

В 2021 году Вячеслав Ким поднялся на вторую строчку казахстанского списка Forbes и вошел в пятерку самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

Напомним, что на прошедшей ранее встрече с бизнесменами Касым-Жомарт Токаев пообещал, что глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев "уйдет в небытие", если не реформирует фонд.

Накануне на сайте фонда появился подробный план по реформам, которые включают в себя сокращение штата, увольнение топ-менеджеров, повышение зарплат сотрудникам, новые правила закупок и другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953143-vyacheslav-kim-pokinul-sovet-direktorov-samruk-kazyna/