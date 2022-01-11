Появились кадры захвата акимата в Семее

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

Опубликовано видео захвата акимата Семея. Кадрами на своей официальной странице в Facebook поделилась городская администрация.

В ведомстве отметили, что обстановка в Восточно-Казахстанской области на данный момент стабильная, находится под контролем правоохранительных органов.

Полицейские продолжают несение службы в особом режиме. Сохраняются введенные ограничения в связи с режимом чрезвычайного положения и проведения антитеррористической операции.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

В ходе беспорядков было уничтожено 11 служебных автомашин, повреждены - 10.

Задержаны более 1000 человек, арестованы - 66. К административной ответственности за нарушение комендантского часа привлечены 7 человек.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

Как сообщили изданию Arnapress.kz в акимате Семея, возбуждено пять уголовных дел по незаконному захвату здания городского акимата. 32 человека подозреваются в совершении преступлений, в их отношении проводятся следственные действия.

Фото: facebook.com/AkimatSemey

По 109 участникам беспорядков уже вынесены решения суда. За медицинской помощью в больницы города обратились 78 человек, госпитализированы - 14.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

Сейчас начались работы по определению материального ущерба.

"В здании есть значительные повреждения мебели, стекол, компьютерного оборудования. Полностью разгромлены столовая и отдельные служебные кабинеты. Экстремистами и мародерами вынесены ноутбуки, видеокамеры и другая офисная техника. На сегодня акимат работает в штатном режиме", − сообщили в городской администрации.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

Аким Семея Бакытжан Байахметов на своей официальной странице в Instagram опубликовал обращение к жителям.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

"Сегодня вся страна переживает серьезные испытания, связанные с выпадами террористов и радикальных элементов.

Прикрываясь "мирными митингами", они организовали погромы и побои, попытались силой захватить важные стратегические объекты.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

В нашем городе преступники ворвались в здание акимата, устроили акты мародерства и вандализма. Но благодаря слаженной работе военных и правоохранительных органов стратегический объект был освобожден от бандитов. Преступники задержаны. Поиск причастных продолжается. Ведется следствие.

Кадр из видео: facebook.com/AkimatSemey

В городе обеспечен порядок. Общественно-политическая ситуация стабильна. Все службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Перебоев в сфере общественного транспорта, тепло-, водо- и электроснабжения не было. Социальные выплаты, заработные платы и пенсии люди получат своевременно. Причин для беспокойства нет", - сказал Бакытжан Байахметов.

Напомним, ранее сообщалось, что 69 полицейских и военных пострадали во время беспорядков в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950430-poyavilis-kadry-zahvata-akimata-v-semee/