Золото продолжает дорожать в Казахстане, но не в мире

Стоимость золота побила новый рекорд в Казахстане, превысив отметку в 74,8 тыс. тенге за 1 грамм. При этом в мире оно торгуется заметно дешевле, чем раньше. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Официальный курс золота на 20 октября 2025 года, согласно данным Национального банка РК, составил 74 804,83 тенге за 1 грамм. Это очередной рекорд. За год драгоценный металл в Казахстане подорожал на 76,9%, а за два года – почти в 2,5 раза.

При этом в мире ситуация немного другая: золото по-прежнему торгуется по достаточно высоким ценам, однако они не являются максимальными. По данным Investing.com, на момент написания статьи одна тройская унция (31 грамм) на биржах торговалась по цене 4 274 доллара. Для понимания: максимум на текущий момент составлял 4 392 доллара.

Впрочем, как отмечают эксперты, золото продолжает оставаться в фокусе инвесторов как основной защитный актив. Всему виной политическая неопределенность, слабый доллар и снижение доходностей американских облигаций. Другими словами, текущее ослабление драгоценного металла может быть временным.

Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, ведь на курс может повлиять любая непредвиденная ситуация в мире.

В целом же казахстанцы могут покупать золото как "в цифре", так и в виде настоящих слитков весом от 5 до 100 граммов.

А вот идея инвестировать в золотые украшения может оказаться сомнительной из-за массы нюансов, о которых мы рассказывали здесь.

