Золото за 70 тыс. тенге: очередной рекорд побит в Казахстане

Курс золота в Казахстане превысил 70 тыс. тенге. Сейчас 1 грамм драгоценного металла стоит 70 350,54 тенге. Рост за год составил почти 71%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

9 сентября золото впервые в истории Казахстана превысило стоимость в 70 тыс. тенге за 1 грамм. Однако уже спустя день рекорд обновился. Официальный курс Национального банка РК на 10 сентября составляет 70 350,54 тенге.

С начала октября драгоценный металл в Казахстане подорожал на 4,69%, а за год – почти на 71%. Ровно год назад 1 грамм стоил лишь 41 157,42 тенге, а два года назад – вообще 28 407,89 тенге. Таким образом, за два года золото подорожало в два с половиной раза.

Однако важно понимать, что рекордный рост цен на драгоценный металл – общемировая тенденция. В мире тройская унция золота (31 грамм), согласно данным Investing.com, торгуется в районе 4 000 долларов, хотя ценники уже достигали и 4 081 доллара. Для понимания: еще в начале октября курс составлял только 3 922 доллара.

Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимание все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.

Напомним, казахстанцы могут покупать золото "в цифре", а также в виде настоящих слитков весом от 5 до 100 граммов.

А вот идея инвестировать в золотые украшения может оказаться сомнительной из-за массы нюансов, о которых мы рассказывали здесь.

Также мы писали о том, могут ли казахстанцы добывать золото самостоятельно и есть ли какие-то ограничения на такой вид деятельности.

