Крипторекорд: биткоин продолжает стремительно расти в цене

Курс биткоина снова рвется вверх. Сейчас стоимость одной монеты превысила 118 тыс. долларов – за сутки криптовалюта прибавила почти 7 тыс. долларов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Investing.com, по состоянию на 11 июля 2025 года цена биткоина составила около 118 208 долларов – это новый исторический максимум.

Изначально рост биткоина связывали с новыми тарифными заявлениями президента США Дональда Трампа, который ввел торговые пошлины против Казахстана и ряда других стран.

Однако сейчас, как пишет Investing.com, основным драйвером выступают крупные игроки рынка, которые "поверили" в биткоин и начали активно его скупать через ETF на миллионы долларов.

Говоря простыми словами: фонды и банки покупают ценные бумаги, привязанные к биткоину (ETF). А чтобы обеспечить их, компаниям, которые выпускали бумаги, приходится скупать настоящий биткоин. В результате спрос резко вырос, и цена пошла вверх.

Отметим, что рост произошел не только из-за тех, кто поверил в криптовалюту, но и из-за инвесторов-скептиков, которые ожидали падения биткоина.

Как сообщает CoinDesk, многие трейдеры ошибочно ожидали падения и открыли короткие позиции – то есть ставили на снижение курса. Но биткоин продолжил расти.

В итоге, когда убытки стали критическими, биржи начали автоматически закрывать убыточные позиции, выкупая биткоин по новой, более высокой цене. Это создало дополнительный спрос, и рост оказался сильнее, чем мог быть изначально.

Тем не менее, инвесторам, которые сейчас решат вложиться в биткоин, следует действовать осторожно. После резких скачков часто происходят откаты – и вложения на пике могут обернуться убытками.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.