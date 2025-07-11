Крипторекорд: биткоин продолжает стремительно расти в цене
Опубликовано:
Курс биткоина снова рвется вверх. Сейчас стоимость одной монеты превысила 118 тыс. долларов – за сутки криптовалюта прибавила почти 7 тыс. долларов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
По данным Investing.com, по состоянию на 11 июля 2025 года цена биткоина составила около 118 208 долларов – это новый исторический максимум.
Изначально рост биткоина связывали с новыми тарифными заявлениями президента США Дональда Трампа, который ввел торговые пошлины против Казахстана и ряда других стран.
Однако сейчас, как пишет Investing.com, основным драйвером выступают крупные игроки рынка, которые "поверили" в биткоин и начали активно его скупать через ETF на миллионы долларов.
Говоря простыми словами: фонды и банки покупают ценные бумаги, привязанные к биткоину (ETF). А чтобы обеспечить их, компаниям, которые выпускали бумаги, приходится скупать настоящий биткоин. В результате спрос резко вырос, и цена пошла вверх.
Отметим, что рост произошел не только из-за тех, кто поверил в криптовалюту, но и из-за инвесторов-скептиков, которые ожидали падения биткоина.
Как сообщает CoinDesk, многие трейдеры ошибочно ожидали падения и открыли короткие позиции – то есть ставили на снижение курса. Но биткоин продолжил расти.
В итоге, когда убытки стали критическими, биржи начали автоматически закрывать убыточные позиции, выкупая биткоин по новой, более высокой цене. Это создало дополнительный спрос, и рост оказался сильнее, чем мог быть изначально.
Тем не менее, инвесторам, которые сейчас решат вложиться в биткоин, следует действовать осторожно. После резких скачков часто происходят откаты – и вложения на пике могут обернуться убытками.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2264352-kriptorekord-bitkoin-prodolzhaet-stremitelno-rasti-v-cene/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах