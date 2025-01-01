Курсы криптовалют к доллару на 1 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,085.92. Сегодня актив торгуется на уровне $94,371.40689948*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 января 2025 года составляет $0.25508943*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,385.4432432*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47470611*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 1 января 2025 года составляет $1.00036326*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.11. Актив торгуется на уровне $102.96988196*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.37504018*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0834. Криптовалюта сегодня стоит $2.09098904*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00593. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31999458*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.