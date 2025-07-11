Нацбанк снова сохранил базовую ставку

В Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане - НБК снова сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п", - говорится в заявлении НБК.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 29 августа 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Как отметили в Нацбанке, годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам. Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг (16,1%) как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных.

Продовольственная инфляция (10,6%) также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции.

"Месячная динамика инфляции замедлилась до 0,8%. Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования", - говорится в заявлении НБК.

Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными.

По словам экспертов, сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, что в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В апреле и в июне НБК сохранял базовую ставку.

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