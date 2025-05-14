Биржевой курс доллара приблизился к 500 тенге

Курс доллара по итогам торгов иностранными валютами на KASE сегодня еще сильнее приблизился к 500 тенге, сильно снизившись за сутки. По каким ценам его продают в обменниках страны, читайте на NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Курс доллара снова превысил 510 тенге на казахстанской бирже

Средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 506,21 тенге. За сутки он снизился почти на 4 тенге.

Напомним, что более 3 тенге он потерял и вчера. Таким образом с начала недели американская валюта подешевела почти на 10 тенге.

Текущий показатель является минимальным с 6 апреля 2025 года, когда он составлял 504,34 тенге. Напомним, что после этой даты курс доллара взлетел на бирже.

Обменные пункты Казахстана также отреагировали на биржевые изменения и понизили свои курсы. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 506 до 507 тенге , продажа – от 512 до 513 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 503,5 до 509,2 тенге , продажа – от 509 до 512 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 508 до 509 тенге, продажа – от 511 до 512 тенге.

Укрепление тенге также прокомментировали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Там отметили, что это происходит на фоне некоторой стабилизации внешней среды, восстановления котировок нефти, роста аппетита к риску и удовлетворения спроса на иностранную валюту со стороны отдельных участников рынка.

"Среди внутренних факторов следует отметить стабильное предложение инвалюты на локальном рынке со стороны НБРК (Национального банка Республики Казахстан – прим. ред), субъектов КГС (квазигосударственного сектора – прим. ред.) и экспортеров при незначительных изменениях на стороне спроса", – отмечают в АФК.