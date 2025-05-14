Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Биржевой курс доллара приблизился к 500 тенге

Опубликовано:

Купюры и монеты валют разных стран лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара по итогам торгов иностранными валютами на KASE сегодня еще сильнее приблизился к 500 тенге, сильно снизившись за сутки. По каким ценам его продают в обменниках страны, читайте на NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Курс доллара снова превысил 510 тенге на казахстанской бирже

Средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 506,21 тенге. За сутки он снизился почти на 4 тенге.

Напомним, что более 3 тенге он потерял и вчера. Таким образом с начала недели американская валюта подешевела почти на 10 тенге.

Текущий показатель является минимальным с 6 апреля 2025 года, когда он составлял 504,34 тенге. Напомним, что после этой даты курс доллара взлетел на бирже.

Обменные пункты Казахстана также отреагировали на биржевые изменения и понизили свои курсы. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 506 до 507 тенге, продажа – от 512 до 513 тенге;
  • Алматы: покупка – от 503,5 до 509,2 тенге, продажа – от 509 до 512 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 508 до 509 тенге, продажа – от 511 до 512 тенге.

Укрепление тенге также прокомментировали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Там отметили, что это происходит на фоне некоторой стабилизации внешней среды, восстановления котировок нефти, роста аппетита к риску и удовлетворения спроса на иностранную валюту со стороны отдельных участников рынка.

"Среди внутренних факторов следует отметить стабильное предложение инвалюты на локальном рынке со стороны НБРК (Национального банка Республики Казахстан – прим. ред), субъектов КГС (квазигосударственного сектора – прим. ред.) и экспортеров при незначительных изменениях на стороне спроса", – отмечают в АФК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2244852-birzhevoy-kurs-dollara-priblizilsya-k-500-tenge/