Биржевой курс доллара приблизился к 500 тенге

Курс доллара по итогам торгов иностранными валютами на KASE сегодня еще сильнее приблизился к 500 тенге, сильно снизившись за сутки. По каким ценам его продают в обменниках страны, читайте на NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 506,21 тенге. За сутки он снизился почти на 4 тенге.
Напомним, что более 3 тенге он потерял и вчера. Таким образом с начала недели американская валюта подешевела почти на 10 тенге.
Текущий показатель является минимальным с 6 апреля 2025 года, когда он составлял 504,34 тенге. Напомним, что после этой даты курс доллара взлетел на бирже.
Обменные пункты Казахстана также отреагировали на биржевые изменения и понизили свои курсы. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 506 до 507 тенге, продажа – от 512 до 513 тенге;
- Алматы: покупка – от 503,5 до 509,2 тенге, продажа – от 509 до 512 тенге;
- Шымкент: покупка – от 508 до 509 тенге, продажа – от 511 до 512 тенге.
Укрепление тенге также прокомментировали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Там отметили, что это происходит на фоне некоторой стабилизации внешней среды, восстановления котировок нефти, роста аппетита к риску и удовлетворения спроса на иностранную валюту со стороны отдельных участников рынка.
"Среди внутренних факторов следует отметить стабильное предложение инвалюты на локальном рынке со стороны НБРК (Национального банка Республики Казахстан – прим. ред), субъектов КГС (квазигосударственного сектора – прим. ред.) и экспортеров при незначительных изменениях на стороне спроса", – отмечают в АФК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2244852-birzhevoy-kurs-dollara-priblizilsya-k-500-tenge/