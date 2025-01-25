Курсы криптовалют к доллару на 25 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $45.52. Сегодня актив торгуется на уровне $105,487.03261033*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 января 2025 года составляет $0.25748587*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $36.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,368.14250455*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48277352*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 25 января 2025 года составляет $0.99855112*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $8.33. Актив торгуется на уровне $120.48710481*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.01724272*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0414. Криптовалюта сегодня стоит $3.15160004*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00337. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35685975*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.